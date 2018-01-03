Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu (3)

Nafiz Albayrak / New York 3 Ocak (DHA) - New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu.
Hakan Atilla davasında jüri karara vardı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde görülen davada, 12 kişilik jüri heyeti, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 ayrı suçun 5'inden suçlu buldu. Atilla, kara para aklamaktan suçsuz bulunurken, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, ve kara para aklama suçuna iştirak etmekten suçlu bulundu. Duruşmayı ve jürinin karar açıklamasını izleyen Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla gözyaşlarına boğuldu.
Yargıç Richard Berman'ın Hakan Atilla'nın cezasının 11 Nisan tarihinden belirlemesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü
- Hakan Atilla'nın eşi Burçin Atilla'nın görüntüleri
Hakan Atilla'nın yargılandığı davada jüri kararını açıkladı
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