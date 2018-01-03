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Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Nafiz Albayrak / New York 3 Ocak (DHA) - New York'ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama dışında kalan beş suçtan suçlu bulundu.

Atilla'nın cezasını Yargıç Richard Berman belirleyecek

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