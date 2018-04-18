Hakan Atilla İçin Hakim Berman’a Duygusal Mektuplar

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Rıza Sarraf davasında 3 Ocak’ta açıklanan jüri kararında kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamadan suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının mahkemeye yazdığı mektuplar yayınlandı.

Hakim Berman’a hitaben yazılan 102 ayrı mektup, Atilla ile ilgili oldukça duygusal ifadeler içeriyor. Mektuplarda Atilla’nın suçsuz olduğu belirtilerek mahkeme hakiminden vereceği kararda merhametli olması isteniyor.

Hakim Berman’a yazılan duygusal mektuplar, Rıza Sarraf dosyasında gizlilik kararı bulunan 498 numaralı dosyadaki gizlilik kararının kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

Hakim Berman’a hitaben yazılan mektuplarda, annesi Ayşe Atilla, babası Mehmet Işık Atilla, eşi, Burçin Atilla, oğlu Burkan Atilla, yakın akraba ve arkadaşları, kendi tanıdıkları Mehmet Hakan Atilla’yı duygu yüklü cümlelerle anlatmaya çalıştı.

El yazısıyla ve birçoğu Türkçe olarak yazılan mektupların İngilizce çevirileri de dosyaya eklendi. Gizlilik kararı kalkıp kamuya açılan mektupları yazan kişilerin özel bilgilerinin bulunduğu kısımlarsa kapatıldı.

Yorumsuz olarak verdiğimiz 102 sayfalık belgedeki mektupların tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.