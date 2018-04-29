New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya verilecek hapis cezasının belirleneceği karar duruşması 16 Mayıs’ta yapılacak.

Karar duruşması öncesinde Hakan Atilla’ya verilecek hapis cezasıyla ilgili taraflar arasında süre konusunda çelişkili talepler söz konusu.

Hakan Atilla kaç yıl hapis cezası alacak? Amerika’nın Sesi dava sürecini en başından itibaren izleyen New York Barosu ve New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesine akredite avukat Cahit Akbulut’a sordu.

11 Nisan’da yapılacağı açıklanan karar duruşmasının iki defa ertelendiğini hatırlatan Akbulut, Atilla’nın 10 yıl civarında ceza alabileceği düşüncesinde.

‘10 yıl hapis cezası verebilir’

Akbulut, hakimin kafasının verilecek cezayla ilgili karışık olduğunu belirterek, üzerinde her hangi bir siyasi baskı olmaksızın vicdanen tüm detayları sorguladığını belirterek, “Hakim karar vermeden önce taraflardan gelen başvuruları değerlendirmek zorunda. İzlenmesi gereken tarafların önerdiği hapis cezaları var. Savcılık Hakan Atilla için 15 yıl ve 50 bin ile 500 bin dolar para cezası verilmesini istedi. Savcılığın talebi haricinde bir de ceza gözetim memurunun talebi var onlar da Hakan Atilla’ya maksimum hapis cezası, yani 105 yıl verilmesini istedi. Oldukça ağır bir süre talebiyle geldiler. Hakan Atilla’nın avukatları da 46 ile 57 ay arasında bir hapis cezasının müvekkilleri için uygun olduğu yönünde bir görüş bildirdiler.Tabi hakim şimdi tüm bu talepleri değerlendiriyor. Benim görüşüme göre hakan Atilla’ya hakim 10 yıl civarında bir hapis cezası verebilir” dedi.