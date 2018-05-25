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Hakan Atilla mahkumiyet kararına itiraz etti

25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmaktan ötürü dolayı aldığı mahkumiyet kararına itiraz etti.

Hakan Atilla mahkumiyet kararına itiraz etti

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmaktan ötürü suçlu bulunan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, aldığı mahkumiyet kararını temyiz etmek üzere başvuruda bulundu. Atilla, Cuma günü New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne ilettiği tek sayfalık temyiz dilekçesinde kendisi hakkındaki mahkumiyet kararına itiraz etti. Atilla’nın Mayıs ortasında açıklanan 32 aylık hapis cezası kararına itiraz etmediği görüldü.

Atilla İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı işadamı Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği davada, sanık sandalyesinde oturan tek isim olarak kalmıştı.

Atilla hakkındaki suçlamalar

Atilla, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen yargılama sonunda 12 kişilik jüri tarafından Ocak ayında üzerine atılı bulunan altı suçun beşinden suçlu bulunmuştu. Atilla, "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurmak ve kara para aklamak için kumpas kurmak" suçlamalarından mahkum edildi. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz bulduğu tek itham, "kara para aklama" suçlaması olmuştu.

Davayı gören Hakim Richard Berman, 16 Mayıs'ta açıkladığı kararında Atilla'yı 32 ay hapis cezasına çarptırmıştı. 47 yaşındaki Atilla, ABD’de cezasını çektikten sonra Türkiye'ye geri dönebilecek. Savcılık makamının 15 ila 20 yıl hapis cezası talep ettiği Atilla'ya yargıcın 2 yıl 8 ay hapis cezası vermesi tepki çekmişti. Hakim Berman kararını açıklarken Atilla ile ilgili olarak "Atilla, savunma tarafının da söylediği gibi bir nevi çarkın dişlisi ve şunu da ekleyebilirim ki isteksiz dişliydi" demişti.

Karar sonrası açıklama yayınlayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Atilla'nın "suçsuz olduğu halde” mahkum edildiğini belirtmişti. Atilla’nın hapis cezasının açıklanmasından birkaç gün önce konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atilla'nın suçsuz olduğunu söylemiş, "Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir" demişti.

AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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