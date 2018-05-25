Hakan Atilla Temyiz’e Başvurdu

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.

Atilla’nın avukatı Victor J. Rocco tarafından hazırlanan başvuruda suçlu bulunma kararına itiraz edildi. Atilla’nın avukatları verilen ceza süresiyle ilgili herhangi bir temyiz talebinde bulunmadı.

Atilla’nın suçlu bulunmasıyla ilgili kararın bozulmasıyla ilgili başvurusu bir üst mahkeme olan İkinci Bölge Federal Mahkemesi’nde görülecek.

16 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim Richard Berman, Atilla’nın 32 ay hapis cezası alması, şimdiye kadar cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Hakim Berman, kararında Atilla için bir üst mahkemeye kararla ilgili temyiz hakkını 14 gün içerisinde kullanabileceğini belirtmişti.

Jürinin kendisine isnat edilen altı suçtan beşinden suçlu bulduğu Atilla için soruşturma gözetim memuru 105 yıl, savcılık da 20 yıl hapis isteminde bulunmuştu.

İyileştirici nedenlerden dolayı erken tahliye edilmesi beklenen Atilla’nın toplamda 13 ile 16 ay daha hapis yatacağı belirtilmişti. Hukukçular, Atilla’nın iyi şartlardan dolayı erken tahliyesi de göz önüne alındığında bir üst mahkemeye bugün yaptığı temyiz talebiyle ilgili kararın alınmasının bir yılı bulabileceğini kaydetti.

