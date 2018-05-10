‘Hakan Atilla’nın Durumu Giderek Zorlaşıyor’

Raportör Jack Donson tarafından hakim Berman’a sunulan raporda, Atilla’nın bulunduğu cezaevinde birlikte kaldığı mahkumlarla profilinin uyuşmadığı, ailesinden izole bir şekilde hapishane şartlarını yaşayan Atilla’nın büyük bir stres içerisinde olduğu belirtildi. Hüküm giymesi halinde kaldığı bu hapishanede tutulmasının zaten büyük stres içinde olan Atilla’nın durumunu daha da zorlaştıracağı belirtildi. Atilla’nın daha az güvenlikli bir cezaevine nakledilmesi istendi.

Atilla’nın 13 aydır tutuklu olarak bulunduğu iki ayrı cezaevindeki genel davranışlarının değerlendirildiği rapor, Amerikan hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlülerin durumlarını inceleyen bağımsız kuruluş Prisonology LCC tarafından hazırlandı.

“Atilla’nın hapishane puanı beş”

Mahkemeye sunulan 10 sayfalık raporda, Atilla’nın 13 aylık tutukluğu sırasındaki hapishanedeki davranışları ve diğer mahkumlarla olan ilişkileri detaylandırıldı.

Raportör Donson, halen Brooklyn’deki MDC Tutukevinde bulunan Atilla’nın beyaz yakalı bir suçlu olduğunu, halen kaldığı cezaevinin şartlarının son derece ağır olduğu belirtildi.

Raportör Donson’a göre, Atilla iyi davranış içinde olan bir tutuklu. Donson, Atilla’nın, cezaevi puanının 5 olarak saptandığını kaydederek, “1 ile 11 puan arasında not verdiğimiz mahkumların en az güvenlikli hapishanelerde cezalarını çekmesi gerekiyor. Maksimum güvenlikli cezaevinde kalması gereken mahkumlar ise 24 ile 31 notu alanlar. Atilla değerlendirmemize göre 5 puan alan bir tutuklu. Atilla derhal bu yüksek güvenlikli cezaevinden daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalıdır” dedi.

“Müslümanlara hapiste farklı gözle bakılıyor”

Raporda, Atilla’nın daha ağır suçlar ve kötü davranışları olan mahkumlarla birlikte kalmasının zaten bir yabancı ülke vatandaşı ve ailesinden çok uzaklarda bulunması nedeniyle büyük bir stres içerinde olduğu belirtilerek, “Atilla, suç geçmişleri kabarık, suçluları ağır bulunduğu bir yerde. Atilla’yla birlikte aynı cezaevinde kaldığı mahkumlar arasında kültürel farklılıklar var. Tüm bu faktörler Atilla’nın içinde bulunduğu durumu giderek daha da zorlaştıracak. Amerikan hapishanelerinde yatan fazla Türk vatandaşı yok. Şimdiye kadar edindiğim tecrübeye göre, Amerikan hapishanelerinde Ortadoğu kökenli tutuklu ve mahkumlara Müslüman olmaları gerekçesiyle farklı olarak değerlendirilip, ibadet etmeleri bile radikal bir davranış olarak kökten dincilerle karıştırılıyor” dedi.