HABER

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

09.02.2018 00:34 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın beş ayrı suçlamadan suçlu bulunduğu jüri kararına itirazı kabul edilmedi

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın beş ayrı suçlamadan suçlu bulunduğu jüri kararına itirazı kabul edilmedi.

Atilla’nın avukatları, yapılan duruşmalar süresince müvekkillerinin, Rıza Sarraf’ın İran’a uygulanan ABD yaptırımlarını delmek için uyguladığı yöntemleri bildiği yönünde yeterli kanıt oluşmadığı gerekçesiyle jürinin aldığı kararın düşürülmesini istemişti.

Hakim Richard Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu değerlendirerek karara bağladı. Hakim Berman gerekçeleriyle açıkladığı 25 sayfalık karar yazısında Atilla’nın jüri kararının düşürülmesi talebini kabul etmedi.

Üst düzey Amerikalı bürokratların ifadeleri karar metninde

Hakim Berman tarafından kaleme alınan karar metninde davayla ilgili kısa bir özet yapıldı. Berman ret kararına yasal gerekçe olarak daha önce ABD’de görülen çok sayıda davada sanık aleyhine alınan kararları dayanak olarak gösterdi. Atilla’nın sanık olarak yargılandığı duruşmalar sırasında mahkemeye katılan üst düzey Amerikalı yetkililerin de İran ambargosunun delinmesiyle ilgili tanık olarak verdikleri ifadelere de yer verildi.

Hakim Berman, savcılığın duruşmalar sırasında Atilla’ya karşı 13 tanığı mahkemeye ifade vermesi için getirdiği, ifadeleri sırasında yüzlerce delilin de jüriye sunulduğunu belirtti.

​Sarraf’ın ifadelerini gerekçe olarak gösterdi

Hakim Berman, Rıza Sarraf’ın da 18 Temmuz 2016 tarihinde benzeri iddialarla mahkemeye başvurduğunu belirterek bu başvuruyu 17 Ekim 2016 tarihinde kabul etmediğini hatırlattı.

Karar gerekçelerini sıralayan hakim Berman, duruşmalar sırasında itirafçı olup tanık olarak dinlenilen Rıza Sarraf’ın da, Atilla’nın İran’a uygulanan Amerikan ambargosunun delinmesiyle ilgili komplonun katılımcılarından biri olduğunu açıkladığını belirtti.

Gerekçeli karar metninde ayrıca Sarraf’ın verdiği ifadede, Atilla’nın çalıştığı Halkbank’ta, İran’a uygulanan ambargoyla ilgili en fazla bilgi sahibi olan kişi olduğunu açıklamasıyla ilgili sözleri hatırlatıldı.

27 Mart 2016 New York JFK Havaalanı’ndan Londra’ya giderken tutuklanan Atilla, yargılandığı davada oluşturulan 12 kişilik jüri tarafından suçlandığı 6 suçun 5’inden suçlu bulunmuştu. 3 Ocak’ta jürinin kararını açıklamasının ardından hakim Berman, 11 Nisan’da yapılacak duruşmada Atilla’ya verilecek hapis cezasını belirleyeceğini açıklamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Borsalarda Düşüş Devam Etti

Borsalarda Düşüş Devam Etti

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

ABD: Esad yanlısı güçlere saldırımıza Rusya önceden yeşil ışık yaktı

ABD: Esad yanlısı güçlere saldırımıza Rusya önceden yeşil ışık yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.