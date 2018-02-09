Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Hakim Berman tarafından kaleme alınan karar metninde davayla ilgili kısa bir özet yapıldı. Berman ret kararına yasal gerekçe olarak daha önce ABD’de görülen çok sayıda davada sanık aleyhine alınan kararları dayanak olarak gösterdi. Atilla’nın sanık olarak yargılandığı duruşmalar sırasında mahkemeye katılan üst düzey Amerikalı yetkililerin de İran ambargosunun delinmesiyle ilgili tanık olarak verdikleri ifadelere de yer verildi.

Atilla’nın avukatları, yapılan duruşmalar süresince müvekkillerinin, Rıza Sarraf’ın İran’a uygulanan ABD yaptırımlarını delmek için uyguladığı yöntemleri bildiği yönünde yeterli kanıt oluşmadığı gerekçesiyle jürinin aldığı kararın düşürülmesini istemişti.

Hakim Berman, savcılığın duruşmalar sırasında Atilla’ya karşı 13 tanığı mahkemeye ifade vermesi için getirdiği, ifadeleri sırasında yüzlerce delilin de jüriye sunulduğunu belirtti.

​Sarraf’ın ifadelerini gerekçe olarak gösterdi

Hakim Berman, Rıza Sarraf’ın da 18 Temmuz 2016 tarihinde benzeri iddialarla mahkemeye başvurduğunu belirterek bu başvuruyu 17 Ekim 2016 tarihinde kabul etmediğini hatırlattı.

Karar gerekçelerini sıralayan hakim Berman, duruşmalar sırasında itirafçı olup tanık olarak dinlenilen Rıza Sarraf’ın da, Atilla’nın İran’a uygulanan Amerikan ambargosunun delinmesiyle ilgili komplonun katılımcılarından biri olduğunu açıkladığını belirtti.

Gerekçeli karar metninde ayrıca Sarraf’ın verdiği ifadede, Atilla’nın çalıştığı Halkbank’ta, İran’a uygulanan ambargoyla ilgili en fazla bilgi sahibi olan kişi olduğunu açıklamasıyla ilgili sözleri hatırlatıldı.

27 Mart 2016 New York JFK Havaalanı’ndan Londra’ya giderken tutuklanan Atilla, yargılandığı davada oluşturulan 12 kişilik jüri tarafından suçlandığı 6 suçun 5’inden suçlu bulunmuştu. 3 Ocak’ta jürinin kararını açıklamasının ardından hakim Berman, 11 Nisan’da yapılacak duruşmada Atilla’ya verilecek hapis cezasını belirleyeceğini açıklamıştı.