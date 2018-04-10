Hakan Atilla’nın Karar Duruşması Ertelendi

Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak karar duruşması 7 Mayıs tarihine ertelendi.

Hakim Richard Berman, elektronik yolla yayınlandığı yazılı emrinde, erteleme gerekçesi olarak savunma ve iddia makamı arasındaki bazı uyuşmazlıkları gösterdi.

​Atilla, Sarraf’ın ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek için kurduğu suç çetesine yardımcı olmaktan kendisine isnat edilen altı suçlamanın beşinden jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Hakim Berman, Sarraf’ın da tanık olarak dinlenildiği duruşmalarda jürinin kararı sonrasında Atilla’ya verilecek “ceza karar duruşmasının” 11 Nisan’da yapılacağını açıklamıştı.

Kendisine isnat edilen suçlamamalardan maksimum 105 yıl hapis cezası istenen Atilla için savcılık 188 ay hapis ile 50 ile 500 bin dolar para cezasının makul olacağını savunmuştu.

Atilla’nın avukatları da adaletten “merhamet” dilediklerini belirtikleri dilekçelerinde ise 4-5 yıl bir hapis cezası verilmesini istemişlerdi.