Hakan Atilla’nın Karar Duruşması Yeniden Ertelendi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde devam eden Rıza Sarraf davasında, 7 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın karar duruşması, Hakim Richard Berman tarafından bir kez daha ertelendi.

Hakim Berman, bugün yayınladığı yazılı emrinde, karar duruşmasının 16 Mayıs gününe ertelendiğini açıkladı. Hakim Berman, erteleme kararını iki ayrı nedenle aldığını belirtti. İlk neden olarak, New York Güney Bölgesi Savcılığının tercüme ofisinin 5 ve 14 Mayıs tarihleri arasında Türkçe tercüman veremeyeceğini belirtti

İkinci neden olarak da Atilla’nın avukatları tarafından mahkemeye 13 Nisan tarihinde sunulan 70 sayfalık savunma başvurusunu gösterdi. Hakim Berman, “ Atilla’nın savunma avukatlarının yasal hakları olarak 70’den fazla sayfadan oluşan bir dilekçe sundular. Dilekçenin mahkeme heyeti tarafından incelemesi devam ediyor” dedi.

Sarraf davasında yargılanan Atilla, jüri tarafından kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuştu.

Jürinin kararının ardından Atilla’ya verilecek cezanın açıklanacağı duruşmanın 11 Nisan’da yapılacağı açıklanmıştı. Hakim Berman, karar duruşmasının yapılacağı duruşmadan iki gün önce verdiği bir emirle duruşmayı 7 Mayıs tarihine ertelediğini açıklamıştı.

Hakim Berman taraflardan dava sürecinde kafasını karıştıran bazı soruları yanıtlamasını da istemişti.