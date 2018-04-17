Hakan Atilla’ya 105 Yıl Hapis İstemine Avukatlar İtiraz Etti

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra jüri tarafından suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya verilecek cezayla ilgili hukuki tartışmalar sürüyor. Hakim Richard Berman’ın incelenmesi zaman alacağı için 7 Mayıs’ta yapılacak karar duruşmasını ertelemesine neden olan gerekçelerden biri de Atilla’nın savunma avukatlarının 107 sayfalık itiraz başvurusuydu. Bu başvuru şimdi Amerikan Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik sistemde de yayınlandı. Atilla’nın avukatları, Atilla’nın 105 yıl hapis cezası almasını öneren, Ceza Gözetim Memuru Rebekah Dawson’ın sunduğu gerekçelere teker teker cevap verdi. Avukatlar Atilla’nın tüm suçlardan azami hapisle cezalandırılamayacağını savundu. ​Hakan Atilla için kaç yıl hapis cezası verileceği tartışılıyor Amerikan ceza yasalarına göre, karar aşamasına gelen davalarda, savcılık, savunma ve ceza gözetim memuru mahkemenin hakimine verilecek ceza konusunda kendi görüş ve gerekçelerini belirttiği raporlar sunuyor. Hakimler kararlarında savcılık ve savunmanın görüşleri dışında ceza gözetim memurunun raporunu ve verilecek cezanın zamanıyla ilgili tavsiyelerini de dikkate alıyor.

Ceza gözetim memurları, Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak savcılıklarda bağımsız şekilde görev yapıyor. Mahkumun kişisel geçmişiyle ilgili raporları hazırlıyor. Karar aşamasına gelinen davalarda hakime diğer verilen cezalarla karşılaştırmalı örnekler hazırlayıp, hakimin mahkuma en doğru cezayı vermesi için bağımsız raporlarını sunuyor. Hakime vereceği cezanın süresiyle ilgili tavsiyelerini aktarıyor. Jüri’nin, kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulduğu Atilla için verilecek maksimum hapis cezası ise toplam 105 yıl. Ceza Gözetim Memuru Rebekah Dawson hakime sunduğu raporda, Atilla’nın 105 yıl maksimum hapisle cezalandırılmasını istiyor.Taraflar karar duruşması öncesinde verilecek hapis cezasıyla ilgili itiraz ve önerilerini tartışıyor. Son kararı ise mahkeme başkanı hakim veriyor. ​Kim ne kadar hapis cezası önerdi? Rıza Sarraf soruşturmasını başlatan New York Güney Bölgesi Savcılığı, mahkeme hakimine sunduğu dilekçede Atilla’nın 188 ay(15 yıl) hapis ve 50 ile 500 bin dolar para cezası verilmesini talep etmişti. Savcılığın 188 ay hapis cezası önerisine itiraz eden Atilla’nın savunma avukatları daha önce de savcılığın istediği hapis süresine itiraz etmiş, hakimden merhametli bir karar vermesini talep etmişti. Atilla’nın avukatları müvekkilleri için 46 ile 57 ay arasında verilecek bir hapis cezasının kabul edilebilir olduğunu savunmuştu.