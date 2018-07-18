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Hakan Atilla’ya Temyiz Mahkemesinden Uyarı

18.07.2018 21:40 | Son Güncelleme

Rıza Sarraf davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya bir üst mahkemeden uyarı geldi

Rıza Sarraf davasında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya bir üst mahkemeden uyarı geldi.

Hakan Atilla’nın suçlu bulunma kararına itirazı dün New York’ta İkinci Bölge Federal Temyiz Mahkemesi’nde görüşüldü.

Mahkeme Atilla’ya, duruşmaya katılım belgesi ve bazı formları belirlenen tarihlerde sunmadığı için temyiz başvurusunun kabul edilmeyeceği yönünde uyardı.

Atilla’dan, temyiz mahkemesine sunulması gereken eksik evraklarını 31 Temmuz’a kadar tamamlaması istendi. Eksik evrakların bu tarihe kadar tamamlanmaması halinde Atilla’nın temyiz başvurusunun geçersiz sayılıp açtığı davanın düşürüleceğine hükmedildi.

16 Mayıs’ta New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim Richard Berman, Atilla’nın 32 ay hapis cezası, şimdiye kadar cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 dolar para cezası almasına hükmetmişti.

Jürinin kendisine isnat edilen altı suçtan beşinden suçlu bulduğu Atilla için soruşturma gözetim memuru 105 yıl, savcılık da 20 yıl hapis isteminde bulunmuştu.

İyileştirici nedenlerden dolayı erken tahliye edilmesi beklenen Atilla’nın toplamda 13 ile 16 ay daha hapis yatacağı belirtilmişti. Hukukçular, Atilla’nın iyi şartlardan dolayı erken tahliyesi de göz önüne alındığında bir üst mahkemeye 25 Mayıs’ta başvurmuştu.

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