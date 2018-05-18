Hakim Berman’ın Hakan Atilla Kararını Etkileyen Mektuplar

Kararı Atilla’nın tüm avukatları da dahil olmak üzere duruşmayı izleyen bütün hukukçular sürpriz olarak değerlendirdi.

Onun tutuklu olarak kaldığı MCC Cezaevi raporlarına göre örnek bir mahkum olarak gösterildiğini belirtti.

Hakim Berman duruşmanın başında herkese teşekkür etti. Duruşmanın iki saati bulabileceğini, karar vermek için bir çok unsuru göz önünde tuttuğunu söyledi. İzleyicilerin tamamına, Atilla’nın alabileceği ceza seçeneklerinin bulunduğu ceza tablosunu dağıttırdı.

Hakim Berman, yaklaşık iki saate yakın bir süre konuştu ve kararını vermesinde en büyük etki olan kendisine yazılan bazı mektupları salona okudu.

Hakim Berman, Kendisine ilk kez yurt dışından bu kadar çok mektup geldiğini belirterek, “101 mektup geldi. Hayatımda hiç bu kadar mektup almadım. Çoğu Türkçeydi. Mektupları, Atilla’nın ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları tarafından gönderilmişti. Yeminli mahkeme tercümanları tarafından çevirileri yapıldı. Hepsini teker teker okudum” dedi.

​“Atilla çok saygı gören biri”

Berman şöyle devam etti: “Mektuplarda açıklandığı gibi sayın Atilla çok saygı gören biri. O olağanüstü bir aile adamı. İsmini doğru telaffuz edersem, Halkbank'ta da çalışan Burçin’le evli. Üniversitede okuyan oğlu ise Burkan. Atilla'nın ailesi oğullarını desteklemek için bana yazdı. Anne ve babası emekli ve aynı zamanda eski devlet çalışanları. Babası Mehmet Işık, 74 yaşında. Annesi 70'li yaşlarda Ayşe. Atilla, iş hayatına sadık kalan, kariyerinde başarılı olan, ailesine adanmış bir kişi olarak sürekli tanımlanmakta. Yaşam tarzında nazik, yumuşak, mütevazi ve başkalarına karşı hep saygılı ve yardımcı olarak tarif ediliyor. Mektubu yazanlara göre, geçmişte hiçbir suç işlememiş. Bana bu mektuplar sıradan Türk insanlarından geldi. Bana Atilla'nın kim olduğunu açıkladılar” dedi.