Hakkari ve Kuzey Irak’ta 3 Türk Askeri Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki güvenlik operasyonları sırasında terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı. TSK'nın açıklamasında, yaralanan askerin tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

Bu olaydan ayrı olarak, kuzey Irak'ta da bir el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker yaşamını yitirdi, iki asker de yaralandı. TSK, yaralanan askerin durumunun kritik olmadığını belirtti.