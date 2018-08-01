HABER

Hakkari Yüksekova'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: Astsubay eşi ve bebeği hayatını kaybetti

01.08.2018 01:14 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan patlayıcı infilak etti. Saldırıda astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Sosyal medyada milletvekilleri #BebekKatiliPKK etiketiyle tepkilerini dile getirdi.

Hakkari Yüksekova'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: Astsubay eşi ve bebeği hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 aylık bebeği müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Nurcan Karakaya'nın Yüksekova'daki askeri üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaret gittiğini, ziyaretten dönerken Karakaya'nın kullandığı aracın Susak Deresi yakınlarından geçişi sırasında patlamanın meydana geldiğini aktardı.

Anadolu Ajansı ve DHA, patlayıcının PKK tarafından tuzaklandığını aktarırken bölgede operasyonlar başlatıldı.

Saldırı sonrasında Twitter'da #BebekKatiliPKK etiketiyle 90 bin üzerinde mesaj paylaşıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bu vicdan yoksunu hainlere karşı süren mücadelemiz bulundukları bataklığı kurutuncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

https://twitter.com/Hakan\_cavusoglu/status/1024411824429715461

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise İngilizce Twitter mesajında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ile bebeğinin fotoğraflarını paylaştı ve "PKK terör örgütü bugün Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğini uzaktan kumandalı bomba düzeneğini patlatarak öldürdü. PKK masum sivilleri öldürmeye devam ediyor! Hepimiz teröre karşı sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

https://twitter.com/RumeysaKadak/status/1024408455208157186

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Merjhmet Bülent Karataş ise mesajında "Bebek katili namussuzlar akıttığınız kanda boğulacaksınız" dedi.

https://twitter.com/mbulentkaratas/status/1024393477461880833

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mustafa Başbay ile Mahmut Tanal da saldırıya tepki gösterenler arasındaydı.

https://twitter.com/mustafabalbay/status/1024402942055665664

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1024394590063869952

PARTNERArjantin'i karıştıran aşk iddiasıArjantin'i karıştıran aşk iddiası
‘Türk-Amerikan İlişkilerinde Anahtar Rahip Brunson Kilit İran’‘Türk-Amerikan İlişkilerinde Anahtar Rahip Brunson Kilit İran’
ABD'yle Gerilen İlişkiler Türkiye'yi Rusya'ya Daha Fazla Yaklaştırır mı?ABD'yle Gerilen İlişkiler Türkiye'yi Rusya'ya Daha Fazla Yaklaştırır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!

İlginizi Çekebilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

Son dakika! Meksika'da yolcu uçağı düştü

İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Sosyal medyada olay oldu! Öz kardeşi olmadığını öğrenince bunu yaptı...

Rusya'dan kritik İdlib açıklaması! El Nusra tehdidine karşı Türkiye vurgusu!

Rusya'dan kritik İdlib açıklaması! El Nusra tehdidine karşı Türkiye vurgusu!

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız

Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.