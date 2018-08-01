Hakkari Yüksekova'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: Astsubay eşi ve bebeği hayatını kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bu vicdan yoksunu hainlere karşı süren mücadelemiz bulundukları bataklığı kurutuncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA, patlayıcının PKK tarafından tuzaklandığını aktarırken bölgede operasyonlar başlatıldı.

Patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 aylık bebeği müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak etti.

https://twitter.com/Hakan\_cavusoglu/status/1024411824429715461

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise İngilizce Twitter mesajında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ile bebeğinin fotoğraflarını paylaştı ve "PKK terör örgütü bugün Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğini uzaktan kumandalı bomba düzeneğini patlatarak öldürdü. PKK masum sivilleri öldürmeye devam ediyor! Hepimiz teröre karşı sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

https://twitter.com/RumeysaKadak/status/1024408455208157186

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Merjhmet Bülent Karataş ise mesajında "Bebek katili namussuzlar akıttığınız kanda boğulacaksınız" dedi.

https://twitter.com/mbulentkaratas/status/1024393477461880833

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mustafa Başbay ile Mahmut Tanal da saldırıya tepki gösterenler arasındaydı.

https://twitter.com/mustafabalbay/status/1024402942055665664

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1024394590063869952

