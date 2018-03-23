Halden: Norveç'teki 'dünyanın en lüks hapishanesi'

Gardiyan Linn Margareth Andreassen, hapishanenin lüks olmadığını, sadece mahkumları dışarıdaki hayata hazırladığını söylüyor.

Andreassen, "Tabi ki başka insanlara acı çektiren biri acı çekmeli. Ancak kişiye ve bunun (suçun) nedenine odaklanmalıyız" diyor ve ekliyor:

"Yeniden bir suç işlemeden dışarıda nasıl yürütebilir? Benim komşum olacaklar, sizin komşunuz olacaklar."

Norveç'te mahkumlar hayatlarını olabildiğince normal şekilde sürdürüyor.

Yemek yapıyor, okuyor, çalışıyor, gardiyanlarla zaman geçiriyorlar.

Norveç yeniden suç işleme oranının en düşük olduğu ülkelerden biri.