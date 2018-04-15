İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

20 İRANLI SUBAY HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR



Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi. Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

İHA