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İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 00:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde meydana gelen patlamada 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Halep’in güneyindeki Azan Dağı’nda bulunan İran Askeri Üssü’nde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

20 İRANLI SUBAY HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere 20 İranlı subayın hayatını kaybettiği, çok sayı da yaralı olduğu belirtildi. Bölgede kime ait olduğu bilinmeyen uçakların uçuş yaptığı kaydedildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN subay Halep bomba patlama

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