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Halk Bedelli Askerlik Kararıyla ilgili Ne Düşünüyor?

17.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi ve yaş sınırının 25 olduğu açıklandı

Halk Bedelli Askerlik Kararıyla ilgili Ne Düşünüyor?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi ve yaş sınırının 25 olduğu açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.

Turan, bedelli askerlikte 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü belirtti.

Peki halk hükümetin aldığı bedelli askerlik kararıyla ilgili ne düşünüyor? Amerika’nın Sesi vatandaşlara sordu.

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