Halk Bedelli Askerlik Kararıyla ilgili Ne Düşünüyor?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik konusunda son karar verildi ve yaş sınırının 25 olduğu açıklandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi.
Turan, bedelli askerlikte 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü belirtti.
Peki halk hükümetin aldığı bedelli askerlik kararıyla ilgili ne düşünüyor? Amerika’nın Sesi vatandaşlara sordu.
'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!
Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! Marmara'da Edirne'yi vuran şiddetli sağanak İstanbul'a geliyor
Olay yaratacak ifade! 'Muharrem İnce sarhoştu' iddiasını o mu ortaya attı?
Fareler İrlanda'yı işgal etti! Durdurulamıyor!
Bir zamanlar göçmen olarak geldiği ülkede şimdi paraya para demiyor
Tatil cennetinde tsunami şoku!
CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum