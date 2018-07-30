HABER

Halk rahatsız! Peki yine mi referandum?

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

İngiltere’de yapılan son ankete göre halkın yüzde 50’si Brexit için yeni bir referandum yapılmasını istedi.

Halk rahatsız! Peki yine mi referandum?

İngiltere’de yayımlanan son ankete göre halkın yüzde 78’i hükümetin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecini (Brexit) kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 50’si de Brexit için yeni bir referandum yapılmasını istedi.

Sky Data şirketinin 20-23 Temmuz tarihlerinde bin 466 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre halkın çoğunluğu hükümetin AB'ye teklif edeceği Brexit anlaşmasının referanduma sunulmasından yana görüş bildirdi.

thumbs_b_c_0c52fbdd93055408885ef3af1778d997

Buna göre halkın yüzde 50'si “hükümetin önerdiği anlaşma”, “anlaşmasız ayrılık” ve “AB’de kalmak” seçeneklerini içerecek bir referandum yapılmasını savundu. Referandum talebine karşı görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı.

Halkın yüzde 78’i hükümetin Brexit sürecini kötü yönettiğini düşünürken, yüzde 74’ü de Theresa May’in başbakanlığını tatmin edici bulmadı.

Ankette, Brexit’in kendi kişisel yaşamı için iyi sonuçlar doğuracağını düşünenlerin oranı yüzde 31 iken, olumsuz düşünenlerin oranı yüzde 42 olarak verildi. Halkın yüzde 51’i de Brexit’in ülkenin geneli için kötü sonuçlar doğrucağına inandığını belirtti.

MAY'DEN BREXİT HAMLESİ

May, kabinesi içindeki sert Brexit yanlısı isimler Boris Johnson ile David Davis'in istifalarının ardından AB ile müzakereleri bundan böyle kendisinin yönlendireceğini açıklamıştı.

İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde Brexit Bakanı Davis ve Dışişleri Bakanı Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.

Hükümet yeni müzakere yaklaşımını bir dizi raporla açıklamaya hazırlanırken, ülkedeki Brexit yanlıları bu raporlarda Brexit'in İngiltere için olumsuz sonuçlarının kasten öne çıkarılacağını iddia ediyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütürken, bu kampanyalardan bazılarına Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros da mali destek veriyor.

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldüSeyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü
Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Brexit referandum Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

Seyyar satıcı üzüldü ama onların yüzü güldü

Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'

Şantajda yeni yöntem 'mastürbasyon filmi yalanı'

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık yardım

Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık yardım

Yemen'de çatışma: 36 ölü

Yemen'de çatışma: 36 ölü

İsrail, Kudüs'ü ziyarete giden 90 Türk'ü ülkeye almadı

İsrail, Kudüs'ü ziyarete giden 90 Türk'ü ülkeye almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.