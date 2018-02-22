Halkevleri Eş Genel Başkanı gözaltına alındı

Türkiye'de Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri mensubu sosyal medyada yaptıkları Afrin paylaşımları nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Ankara polisi günün erken saatlerinde çok sayıda eve baskın düzenledi. Kurumun eş başkanı Dilşat Aktaş'ın yanı sıra Halkevleri üyeleri Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran, Durak Soyaslan ve Öğrenci Kolektifleri üyesi üniversite öğrencileri Tankut Serttaş ve Meziyet Yıldız evlerine düzenlenen baskınların ardından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltılara ilişkin bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Operasyonu'nu protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurmuştuk. Bu soruşturma kapsamında 12 kişi hakkındaki gözaltı işlemlerine devam edilmektedir" denildi.

20 Şubat salı günü Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından adliye dışında dokuz, ertesi gün de bir Halkevleri üyesi gözaltına alınmıştı. Salı günü Türkiye'nin birçok kentinde eylemler düzenlenmişti. Eylemlere katılan bazı Halkevleri üyeleri gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmışlardı.

DW,DHA/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe