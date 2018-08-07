Halterciler birbirine girdi! Herkes dehşetle izledi

Videoda görülen 19 yaşındaki Charles Lalonde'un telefonunca kaydedildi ve genç adamın spor eğitmeni tarafından paylaşıldı.
Lalonde halter kaldırırken bir anda başka bir adamın kadraja girdiği görülüyor.
Çok ses yaptığı gerekçesiyle Lalonde'u tartaklayan adam, genç çocuğa saldırmaya başlıyor.
Lalonde olayın ardında yaptığı açıklamada kendisine saldıran adamın spor salonuna girişinin yasaklandığını belirtt.
Video şimdiye kadara Youtube'da 1,5 milyon kez izlendi.
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