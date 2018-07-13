Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

Heykeltıraş Tuazon, "Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu. Ama çalışma masam kirlenebilirdi" dedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası heykeltıraş, 'hayvanlara işkence etmek' suçundan tutuklandı.

Filipinler'in Pasig kentinde yaşayan Gabriel Tuazon isimli bir heykeltıraş, evine giren hamam böceğini kendi yaptığı mini bir elektrikli sandalyede idam etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gabriel, bir ampul ve batarya tellerini bağladığı tahtadan mini idam sandalyesini yapmak için iki saat harcadı.

İnfaz anını videoya alan heykeltıraş, böceğin vücuduna elektrik vererek iç kısmının kızarmasına neden oldu.

Sandalyeyi geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığına söyleyen Tuazon şunları söyledi: "Çok sıcak olduğu için camı açtım ve hamam böceği içeri girdi. İçeri gelmemesi gerekiyordu. Her şey hamam böceği odama girdiğinde başladı. Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu ama bunun berbat bir fikir olduğunu hissettim. Çünkü çalışma masam kirlenebilirdi. Onu canlı yakaladım. Bu fikir aklıma bu şekilde geldi."