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Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

Filipinli heykeltıraş Gabriel Tuazon, evine giren hamam böceğini kendi tasarladığı mini elektrikli sandalyeyle idam ederek öldürdü. Ancak bu davranışının ardından Tuazon tutuklandı.

Hamam böceğini elektrikli sandalyede idam eden heykeltıraş tutuklandı

Heykeltıraş Tuazon, "Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu. Ama çalışma masam kirlenebilirdi" dedi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası heykeltıraş, 'hayvanlara işkence etmek' suçundan tutuklandı.

Filipinler'in Pasig kentinde yaşayan Gabriel Tuazon isimli bir heykeltıraş, evine giren hamam böceğini kendi yaptığı mini bir elektrikli sandalyede idam etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gabriel, bir ampul ve batarya tellerini bağladığı tahtadan mini idam sandalyesini yapmak için iki saat harcadı.

İnfaz anını videoya alan heykeltıraş, böceğin vücuduna elektrik vererek iç kısmının kızarmasına neden oldu.

Sandalyeyi geri dönüştürülmüş malzemeden yaptığına söyleyen Tuazon şunları söyledi: "Çok sıcak olduğu için camı açtım ve hamam böceği içeri girdi. İçeri gelmemesi gerekiyordu. Her şey hamam böceği odama girdiğinde başladı. Ona bir nesne ile vurmam gerekiyordu ama bunun berbat bir fikir olduğunu hissettim. Çünkü çalışma masam kirlenebilirdi. Onu canlı yakaladım. Bu fikir aklıma bu şekilde geldi."

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Sosyal medyada hamam böceğine yapılan işkenceye çok sayıda kişi tepki gösterdi. İşkence videosuna tepki gösteren Manuel Malingo ismindeki bir kullanıcı "Herhangi biri bunun kabul edilebilir olduğunu nasıl düşünebilir? Her yaşayan varlığın hisleri vardır. Hayvanlara karşı yapılan bu zulme izin verilmemeli" dedi.

Bir başka kullanıcı Josef Dasco ise, "Biz diğer hayvanlara karşı çok zalimiz. İnsan olmamız iyi bir şey. Ama ya hamam böceği olsaydık?" dedi.

Filipinli heykeltıraş, böceğe işkence ederek öldürdükten sonra 'tabut' niyetine de bir kibrit kutusunun içerisine koydu. Ancak Tuazon, kibrit kutusunu daha sonra ne yaptığı konusunda bilgi vermedi.

Heykeltıraşın polis tarafından 'hayvanlara işkence etmek' suçundan tutuklandığı belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
asmayalım da besleyelim mi
BİZDE ADAM ÖLDÜREN BİLE ORTALIKTA GEZİYOR
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