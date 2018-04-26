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Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslüman uluslara ABD'ye karşı durma çağrısında bulundu. Hamaney, İran'ın ABD'nin 'sataşma girişimlerine' karşı dik duracağını ifade etti.

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney, Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etmeyi düşündüğü açıklamalarına sert yanıt verdi. Devlet televizyonuna konuşan Hameney, İran'ın ABD'nin sataşma girişimlerine karşı dik duracağını ifade etti.

Hamaney, "İran, Amerika'nın ve diğer küstah güçlerin zorbalığına karşı başarıyla direniyor, direnmeye de devam edecek. Dünyadaki bütün Müslüman uluslar ABD'ye ve müttefiklerine karşı koymalı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD Ayetullah Ali Hamaney

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Okuyucu Yorumları 36 yorum
o kadar mazlum müslüman katledilirken en ufak bile olsa birleşelim çağrısı yok iğnenin ucu azıcık kendine degdimi bütün müslümanları birliğe çağır oldu gözlerim doldu
@oziii42 sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
@oziii42 sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka ) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil , onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
Sayın Hamaneyi tebrik ediyorum.
butun siyasal islam hukumetleri abdnin kuklasi
helal olsun sonunda yürekli biri çağrı yapmasını becerdi bakalım kaç tane yürekli daha sesini yükseltecek yahudi hıristiyan alemine
@recai_49 sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
sen merak etme İran ! çeçenin sübyan lideri kadirov (deli kadir değil, fesli kadir'de değil, onlar başka) Trump'ı tutuklayacağını söyledi ! işte olay bu kadar, niye dert ediyorsunuz ?
iran mı peh.... amerikadan nefret eden biri olarak diyorum ki; eğer iran karşı durun diyorsa acaba amerikanın sevilecek bir yanı varmı bir bakmak lazım.
helal olsun onurlu mücadele edene
İrandan Müslümanlara çağrı mı, İran Müslüman mı ?, Müslümanlara çağrı yapıyor. ŞİAi dinine mensup bir ülke, suriyede rusya ile birlikte adı sunni diye geçen Müslümanları katlederken neyin kafası bu?
BÜTÜN DİNLER VE MEZHEPLER,İNSANLIĞIN BİR NUMARALI DÜŞMANIDIR.
ozii42 bence bu tespiti iran için değil abd nin kuklası olan başta sudi arabistan olmak üzere arap ülkeleri için söylemen gerekiyor iran tavrından ve duruşundan hiçbir zaman taviz vermedi hep aynıydı bu arada iranı sevmem ama sezarın hakkı sezara diye bir söz vardır ☺️
ARAKAN'da GAZZE'de müslüman kardeşlerimiz katledilirken neden hiçbir çağrı yapmadınız? hiçbir faliyette bulunmadınız? hiç sesiniz çıkmadıda kendinize karşı azıcık tehdit gördünüz diye veryansın ediyorsunuz? size dokunmayan yılan sizede dokundu diyemi?
köpek ABD ile işbirliği yapıp müslüman kanı dökmeden soyleyecektin
Biz gelemeyiz , şuan reis seçmekle meşguluz
Suriye'de katlettiğiniz Müslümanların yakınları da buna dahil mi? Miyammar'da yoksunuz... Doğu Türkistan'da yoksunuz... Karabağ'da yoksunuz... Suriye'de katliamcı olarak varsınız... Sonra da batıyla mücadele falan filan... Yürü git be...
iran anladıki Irak,Libya,Suriye derken Türkiyeyle baş edemedi erteledi, Sıra İrana geldi. İran bunu anladı şimdi bütün müslümanları kendisine kalkan yapmak istiyor. suriyede müslümanları Ruslarla birlikte vurdunuz. şimdi müslümanlar birlik olalım bizi yemesinler diye anırıyor. din düşmanları
hadi len ordan teneke. suriyede binlerce müslümanı öldürüyor esad ona karşı da dik dursana?
suudi Arabistan amerika tarafında durur
iran zamanında sahaya inip bop'a taş koyduğun da akp ne yapıyordu, siz alışmıssınız sadece eyy amerika lafını duymaya ama gerisi yok. daha dün amerikanın ipine sarılıp bop için, israilin güvenliği için suriyeyi hedef tahtası yapanlara ortak olup, müslümanların katillerine biat ediyordunuz...
@3dturkiye sendemi iran tasmalısın
İçimizdeki İran'llar ötmeye başlamış
iyide şia demek islam demek değilki.bildiğin din dışısın
51 omer. hesap günü gelecek şüphesiz o zaman bu yazdıklarından da sorumlu olacaksın
TRUMP süryede iz bırakmak istiyoruz diyor demekki abd lideri olarakta dünyada iz bırakmaya niyetli bushun ıraka saldırması gibi oda irana saldırma niyetinde. Bahane cok bulurlar...
KARABAĞ katliAMcısı ERMENİSTAN DOSTUNU ÇAĞIR.......
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