HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkesinin atom enerjisi kurumuna "190 bin santrifüj üretmesi" yönünde talimat verdi.

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Hamaney, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Yaptırımlarla İran halkının dize getirilmek istendiğini dile getiren Hamaney, "Bazı Avrupa ülkelerinden alınan duyumlara göre, hem yaptırımlara tahammül etmemiz, hem de nükleer faaliyetlerden el çekip bu alandaki sınırlandırmalara devam etmemiz bekleniyormuş. Onlar bunu rüyalarında görürler." ifadelerini kullandı.

Hamaney, nükleer anlaşmadaki santrifüj sayısının düşürülmesine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:
"İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran Atom Enerjisi hemen yarın nükleer anlaşma çerçevesinde 190 bin santrifüj üretmeye başlasın. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) gereğini yapsın."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na göre, Tahran yönetimi uranyum üretimi için kullandığı 19 bin santrifüjü, 5 bin 60'a düşürecek, 10 yıl boyunca bu sayıda tutacaktı.

Anlaşma kapsamında İran, ayrıca 15 yıl boyunca ağır su reaktörü inşa etmeyecek, uranyum zenginleştirme çalışmalarını sadece Natanz nükleer tesisiyle sınırlı tutacak ve en yüksek yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapabilecekti.

Ayrıca Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmaları durdurulacaktı. Anlaşmaya imza atan ülkeler, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirerek atom bombası üretme kapasitesine ulaşabileceği zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmasından endişe ediyor.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdüABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü
3 aşamalı Menbiç yol haritası nasıl işleyecek?3 aşamalı Menbiç yol haritası nasıl işleyecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Lideri Ali Hamaney nükleer

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.