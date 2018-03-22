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Hamas: Çatışmada yaralanan suikast girişimi zanlısı daha sonra öldü

22.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas, geçen hafta bölgede Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah'a yönelik suikast girişiminin zanlısının öldüğünü açıkladı. Yakalandığı çatışmada ağır yaralanan zanlının daha sonra öldüğü duyuruldu.

Hamas: Çatışmada yaralanan suikast girişimi zanlısı daha sonra öldü

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas, geçen hafta bölgede Filistin Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah'a yönelik suikast girişiminin zanlısının öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salah Bardawil, olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Salah Bardawil, düzenledikleri bir baskında şüphelisi ile beraber iki kişinin daha yakalandığını, çatışmada ağır yaralanan zanlının daha sonra öldüğünü duyurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nuseyrat'ta sabah saatlerinde zanlının yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

13 Mart'ta Başbakan Rami Hamdallah'ın konvoyunun Gazze Şeridi'ne girişinden kısa bir süre sonra yol kenarınına yerleştirilen bomba patlamış, Hamdallah suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, suikast girişiminden Hamas'ı sorumlu tutmuş, yeni tedbirler alınacağını duyurmuş ancak detay vermemişti.

Suikast girişiminin, Hamas ile Abbas'ın partisi El Fetih arasında Ekim ayında imzalanan uzlaşma anlaşmasını tehlikeye atabileceği belirtiliyor.

Hamas, anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nin kontrolünü Filistin Yönetimi'ne devretmeyi kabul etse de, örgüte bağlı güvenlik güçleri bölgenin geri kalanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Hamas: Çatışmada yaralanan suikast girişimi zanlısı daha sonra öldü

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