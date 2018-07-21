Hamas: Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas, Mısır'ın girişimiyle ateşkes sağlandığını söylerken, İsrail tarafı yorum yapmaktan kaçındı.Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınır yakınlarında Filistinli bir keskin nişancının bir İsrail askerini öldürmesi sonrası İsrail ordusunun başlattığı saldırılar bugün sona erdi. Hamas, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın girişimiyle ateşkes sağladıklarını ilan ederken, İsrail ise konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.
Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, "Mısır ve Birleşmiş Milletler'in çabaları ile İsrail ile Filistin fraksiyonları arasında sükûnet ortamına geri dönülmesi kabul edilmiştir" ifadesini kullandı. İsrail tarafından yapılan açıklamda ise bölgede bu sabah itibarıyla herhangi bir askeri hareketlilik bulunmadığı söylendi.
Gazze Şeridi'ndeki ateşkesler hakkında genel olarak açıklama yapmaktan kaçınan İsrail hükümeti ve ordusu, bir askeri sözcü aracılığıyla İsrail'in Gazze yakınlarındaki bölgelerinde sivil yaşamın normale dönebileceğini kaydetti.
Düzinelerce noktaya saldırı
Cuma günü bir askerinin öldürülmesi sonrası Gazze Şeridi'nde operasyon başlatan İsrail ordusu, 68 Hamas hedefinin vurulduğunu açıkladı. Saldırılar sonucu Hamas'ın askeri ve kumanda kapasitesinin darbe aldığını kaydeden İsrail ordusu, operasyonların "gerekli görülürse şiddetleneceğini" belirtti.
İsrail'in Hamas noktalarına düzenlediği saldırılarda dört de Filistinli hayatını kaybetti. Bu kişilerden üçünün Hamas mensubu olduğu belirtilirken, en az 120 kişi de yaralandı.
Taraflarca doğrulanması durumunda bugünkü ateşkes, bu yıl İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın girişimiyle sağlanan üçüncü ve bu hafta da yapılan ikinci anlaşma olacak.
Aylardır devam eden protestolar
Gazze Şeridi'nin İsrail sınırına yakın noktalarında 30 Mart'tan beri devam eden ve 10 yıldan fazla bir süredir bölgeye uygulanan İsrail ve Mısır ablukasını protesto eden gösterilerde şu ana kadar 130'dan fazla Filistinli, İsrail ordusunun açtığı ateş sonrası hayatını kaybetti.
Protestocular 1948 yılında İsrail tarafından yaşadıkları topraklardan çıkarılan Filistinlilerin geri dönebilmesini ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılmasını talep ediyor. İsrail ise gösterilerin Hamas tarafından düzenlendiğini ve İsrail'e saldırı düzenleyebilmek için bir örtü olarak kullandığını savunuyor.
DW,rtr,AP/ÇÖ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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