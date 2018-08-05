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Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Hamas liderlerinden Husam Bedran, İsrail'le anlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var" dedi.

Hamas liderinden flaş Gazze ablukası açıklaması

Lübnan merkezli El Ekber gazetesi, Hamas ve İsrail'in Mısır'ın arabuluculuğuyla 5 yıllık bir ateşkes planı üzerine görüştüğünü yazmıştı. Gazete haberini Hamas'ın üst düzey kaynaklarına dayandırmıştı.

Mısır destekli plana göre, Hamas cephesi kuşatma altındaki Gazze sınırındaki ‘yanan uçurtma’ benzeri eylemlerine son verecek. Aşamalar halinde uygulanacağı belirtilen ateşkesin başında, Hamas’ın sınırdaki eylemlerinden vazgeçmesi durumunda Karem Şalom ve Refah sınır kapıları açılacak. Ateşkesin ikinci aşamasında ise Gazze’deki halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için adımlar atılacak.

NETANYAHU YURTDIŞI ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ilerleyen günlerde Kolombiya’ya yapmayı planladığı ziyareti “Gazze’deki gelişmeler nedeniyle iptal ettiğini” açıklaması İsrail basınında, Tel Aviv yönetimi ile Filistinli taraflar arasında yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerin yoğunlaşacağı yönünde değerlendirildi.

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israil Hamas Gazze Hüsam Bedran Gazze ablukası

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