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Hamburg'da dizel yasağı başladı

31.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bugünden itibaren eski model dizel araçlar Hamburg'un iki ana caddesini kullanamayacak.

Hamburg'da dizel yasağı başladı

Bu kararla dizel araçları trafikten men eden Almanya'daki ilk şehir Hamburg oldu. Greenpeace yasağı olumlu karşıladığını açıkladı.Almanya'nın kuzeyinde yer alan Hamburg kentinde iki ana cadde eski model dizel motorlu araçların ulaşımına kapatıldı. Böylelikle Hamburg, Federal İdare Mahkemesi'nin hava kirliliğinin önlenmesinde son çare olarak yüksek emisyonlu araçların trafikten men edilebileceği kararından sonra Almanya'da bu yasağı uygulayan ilk şehir oldu.

Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece itibariyle eski model dizel motorlu araçların Hamburg'un kuzeybatısındaki Max Brauer Alle caddesinin 600 metrelik bir kısmı ile Stresemannstrasse caddesinin 1.6 kilometrelik kısmına girmesi yasaklandı. Ancak yasağın bazı istisnaları bulunuyor. Acil durumlar için olay yerine gelecek araçlar, bu caddelerde yaşayanlar ve onları ziyarete gelenler, çöp kamyonları, kargo araçları ve taksiler bu yasak kapsamında bulunmuyor.

Yasak "Euro 6" olarak adlandırılan Avrupa emisyon standardına uymayan dizel motorlu araçlar için geçerli. Yasağa uymayan dizel arabalar 25 euro ceza öderken, kamyonlar için ceza miktarı 75 euro. Ancak bu cezalar hemen yürürlüğe girmeyecek. Yasağın ilk zamanlarında polis bu iki caddede araçları rastgele durduracak ve gerekli görürse kullanıcıları uyaracak. Polis cezaları geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından kesmeye başlayacak. Federal motorlu araçlar dairesi kayıtlarına göre Hamburg'da ruhsat alan araçların üçte birinden azı "Euro 6" emisyon standardına uyuyor.

Çevreciler memnun

Bu yasak Almanya şehirlerindeki hava kirliliği konusunda mücadele eden çevreci gruplar için bir zafer niteliği taşırken, araba üreticileri için kötü haber oldu. 2016 yılında dizel emisyon skandalı ile çalkalanan araba üreticileri bu skandal nedeniyle araba satışlarında bir düşme yaşadıklarını kaydetmişti.

Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, Hamburg belediyesini bu adımı atmış olmasından dolayı övdü ve yasağın dalga dalga yayılmasını ümit ettiğini belirtti. Özdemir, "Hamburg şu anda ileriye doğru gidiyor. Diğer şehirlerin de peşi sıra gideceğinden eminim" dedi.

Çevre örgütü Greenpeace de kısmı yasağı olumlu karşıladığını açıkladı. Ana caddeler üzerinde yaşayan ve kirli havayı her gün solumak zorunda kalanlar için Hamburg'daki yasağın bir umut olduğunu ifade eden Greenpeace sözcüsü Niklas Schinerl, ancak sembolik hareketlerin yeterli olmadığını ve şehirlerin arabalara alternatif ulaşım modellerine yatırım yapması gerektiğini belirtti.

DW,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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