Hamburg'da dizel yasağı başladı

Bu kararla dizel araçları trafikten men eden Almanya'daki ilk şehir Hamburg oldu. Greenpeace yasağı olumlu karşıladığını açıkladı.Almanya'nın kuzeyinde yer alan Hamburg kentinde iki ana cadde eski model dizel motorlu araçların ulaşımına kapatıldı. Böylelikle Hamburg, Federal İdare Mahkemesi'nin hava kirliliğinin önlenmesinde son çare olarak yüksek emisyonlu araçların trafikten men edilebileceği kararından sonra Almanya'da bu yasağı uygulayan ilk şehir oldu.

Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece itibariyle eski model dizel motorlu araçların Hamburg'un kuzeybatısındaki Max Brauer Alle caddesinin 600 metrelik bir kısmı ile Stresemannstrasse caddesinin 1.6 kilometrelik kısmına girmesi yasaklandı. Ancak yasağın bazı istisnaları bulunuyor. Acil durumlar için olay yerine gelecek araçlar, bu caddelerde yaşayanlar ve onları ziyarete gelenler, çöp kamyonları, kargo araçları ve taksiler bu yasak kapsamında bulunmuyor.

Yasak "Euro 6" olarak adlandırılan Avrupa emisyon standardına uymayan dizel motorlu araçlar için geçerli. Yasağa uymayan dizel arabalar 25 euro ceza öderken, kamyonlar için ceza miktarı 75 euro. Ancak bu cezalar hemen yürürlüğe girmeyecek. Yasağın ilk zamanlarında polis bu iki caddede araçları rastgele durduracak ve gerekli görürse kullanıcıları uyaracak. Polis cezaları geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından kesmeye başlayacak. Federal motorlu araçlar dairesi kayıtlarına göre Hamburg'da ruhsat alan araçların üçte birinden azı "Euro 6" emisyon standardına uyuyor.