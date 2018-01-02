Hameney: ‘İran’ın Düşmanları Huzursuzluk Çıkarıyor’

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, Tahran rejiminin "düşmanlarının” ülkede geçen hafta başlayan hükümet karşıtı protestoların arkasında olduğunu söyledi.
Hameney devlet televizyonunda ve resmi web sitesinde yayınlanan açıklamasında, "Son günlerde İran'ın düşmanları, İslam Cumhuriyeti'nde sorun çıkarmak için nakit, silah, siyaset ve istihbarat aygıtları dahil farklı araçlar kullandı” dedi. Hameney, "zamanı geldiğinde” son olaylar hakkında ulusa hitap edeceğini belirtti.
İran devlet televizyonu, dün gece protestolarda 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece ölü sayısının 20'yi geçtiğini bildirdi.
Habere göre, Qahdarijan kentindeki bir polis karakolunda, bir grup gösterici silah çalmaya çalışırken çıkan çatışmada 6 kişi öldü.
Necefabad'da da bir polis yetkilisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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