Hamile kalmak isteyen kadınların karnını büyüten 'şifacı' gözaltında

Protestoculardan biri BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu kadını ilk görmeye gittiğimiz günden bu yana bir yıl geçti" dedi.

Polis, Camara'nın ayda binlerce dolar kazandığını tahmin ediyor. 'Şifacı' kadın ise sadece hastalara yardım etmeye çalıştığını söylüyor.

N'na Fanta Camara'nın, hamile kalamayan kadınlara bitki kürleri ve ilaçlar vererek, kadınların karınlarının şişmesine ve hamile gözükmelerine yol açtığı belirtiliyor.

"İlk ziyaretimiz sırasında istifra etmemize yol açan bitkisel kürler verdi. Bizim için iyi olduğuna bizi inandırdı. Biri bunu almaya devam ettiği zaman, karnı da şişmeye başlıyor.

"Bir süre sonra, tekrar ziyaretine gittiğimizde, karnımıza dokunarak bizi muayene etti ve bize hamile olduğumuzu söyledi."

Camara'nın kendilerine doktora görünmemelerini tembihlediğini de söyleyen protestocu, hamile kaldıklarını öğrendikleri zaman şifacıya hediye olarak tavuk ve kumaşlar vermelerinin beklendiğini de söyledi.

Bazı kadınların 12 ila 16 ay boyunca karınlarının şiş kaldığı belirtiliyor.

47 kadını muayene eden bir doktor, kadınların uzun dönemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Camara ise, yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Kadınlara) rüyalarını gerçekleştirmeleri için yardım etmeye çok çalışıyorum ancak gerisi Allah'a kalmış" dedi.

Mahkemenin Camara'yı yakın zamanda insanların hayatlarını tehlikeye atmaktan ceza vermesi bekleniyor.

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