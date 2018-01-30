Hamile kalmak isteyenlere 'Akdeniz Diyeti' tavsiyesi

Atina'daki Harokopio Üniversitesi'nden araştırmacılar, tüp bebek yöntemiyle hamile kalmak isteyen kadınlara Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı edinme önerisinde bulundu. Bu beslenme tipi bolca taze sebze-meyvenin yanı sıra balık ve zeytinyağı tüketilmesini içeriyor.

Human Reproduction adlı sağlık dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 35 yaş altındaki 244 kadın üzerinde yapılan çalışmalar bu diyeti uygulayanların tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bir gebelik şansının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Altı ay boyunca Akdeniz mutfağı ile beslenen kadınların sağlıklı bir gebelik ve doğum şansının diğer kadınlara kıyasla yüzde 65 ila 68 daha fazla olduğu saptandı.

Atina Harokopio Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada yer alan uzmanlardan Nikos Yiannakouris "Araştırmamızdan çıkarılacak en önemli mesaj çocuk sahibi olmak isteyen kadınların Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere yönelmesi gerektiğidir" şeklinde konuştu.

Ancak araştırmanın sonucuna temkinli yaklaşanlar da var. Araştırmanın beslenme ve hamile kalma arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğu ancak tüm kadınları kapsayacak bir genelleme yapmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Ayrıca obez kadınlar üzerinde araştırma yapılmadığına dikkat çekiliyor.

Akdeniz'e kıyısı olan Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelere özgü olan mutfakları barındıran Akdeniz tipi beslenmenin kalp ve damar sağlığına da olumlu etkileri olduğu biliniyor.

AFP, NS/ÖA

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