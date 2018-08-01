Peki, başka hangi Avrupa ülkelerinde burka yasak?Avrupa'da örtünme yasağı denince akla maske ve kask gibi yüzü kapatan kıyafetler geliyor. Yasak asıl nikap ve burka gibi kadınların dini nedenlerle yüzlerini örttükleri peçe ve benzerlerini hedef alıyor. Örtünme yasağı bu nedenle kısaca burka yasağı olarak da adlandırılıyor.

Burka bütün bedeni örtüyor ve gözlerin önünde kafes benzeri bir siperliği bulunuyor. Nikap ise gözleri açıkta bırakan peçe vazifesi görüyor.

Burka ve peçe yasağı olarak bilinen bu yasaklar, Avrupa ülkelerinde nasıl uygulanıyor?

Öncü Fransa

Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı koyan ilk Avrupa ülkesi Fransa oldu. Yasak 2011 Nisanında yürürlüğe girdi. Dini ayrımcılık suçlamasına mahal vermemek için yasa metninde "Kimse kamuya açık yerlerde yüzü kapatmaya yarayan bir giysi giyemez" tanımlaması kullanıldı. 2004 yılında Fransa'daki okullarda başörtüsü takmak da yasaklanmıştı. Fransa'da burka ve nikap kullanan Müslüman kadınların sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.