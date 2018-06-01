Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var?

Kamusal alanda yasağa uymayanlar, yüklü para cezasına çarptırılabilecek.Danimarka Parlamentosu kamusal alanda yüzün örtülmesini yasaklayan yasa teklifini kabul etti. Yasak Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Diğer Avrupa ülkelerinde de yıllardır benzeri uygulamalar var.

Örtünme yasakları genellikle maske ve kask gibi yüzü tanınmayacak şekilde kapatan giysileri kapsıyor. Burka ve peçe yasağı olarak bilinen bu yasaklar, Avrupa ülkelerinde nasıl uygulanıyor?

Önde giden Fransa

Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı koyan ilk Avrupa ülkesi Fransa oldu. Yasak 2011 Nisanında yürürlüğe girdi. Dini ayrımcılık suçlamasına mahal vermemek için yasa metninde "Kimse kamuya açık yerlerde yüzü kapatmaya yarayan bir giysi giyemez" tanımlaması kullanıldı. 2004 yılında Fransa'daki okullarda başörtüsü takmak da yasaklanmıştı. Fransa'da burka ve nikap kullanan Müslüman kadınların sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Hemen ardından Belçika

Aynı yasak 2011 yılının Temmuz ayında Belçika'da da yürürlüğe girdi. Yasağa karşı gelenler para veya 7 gün hapis cezasına çarptırılabiliyor. Fransa'daki gibi bu yasaktan etkilenen kadınların sayısı oldukça sınırlı. Bir milyon Müslümanın yaşadığı Belçika'da nikap veya burka kullanan kadınların sayısı 300'ü geçmiyor.