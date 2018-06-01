HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var?

01.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan çarşaf ve peçe yasağı, Danimarka'da da yürürlüğe giriyor.

Hangi Avrupa ülkelerinde peçe yasağı var?

Kamusal alanda yasağa uymayanlar, yüklü para cezasına çarptırılabilecek.Danimarka Parlamentosu kamusal alanda yüzün örtülmesini yasaklayan yasa teklifini kabul etti. Yasak Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Diğer Avrupa ülkelerinde de yıllardır benzeri uygulamalar var.

Örtünme yasakları genellikle maske ve kask gibi yüzü tanınmayacak şekilde kapatan giysileri kapsıyor. Burka ve peçe yasağı olarak bilinen bu yasaklar, Avrupa ülkelerinde nasıl uygulanıyor?

Önde giden Fransa

Kamuya açık yerlerde nikap ve burka yasağı koyan ilk Avrupa ülkesi Fransa oldu. Yasak 2011 Nisanında yürürlüğe girdi. Dini ayrımcılık suçlamasına mahal vermemek için yasa metninde "Kimse kamuya açık yerlerde yüzü kapatmaya yarayan bir giysi giyemez" tanımlaması kullanıldı. 2004 yılında Fransa'daki okullarda başörtüsü takmak da yasaklanmıştı. Fransa'da burka ve nikap kullanan Müslüman kadınların sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.

Hemen ardından Belçika

Aynı yasak 2011 yılının Temmuz ayında Belçika'da da yürürlüğe girdi. Yasağa karşı gelenler para veya 7 gün hapis cezasına çarptırılabiliyor. Fransa'daki gibi bu yasaktan etkilenen kadınların sayısı oldukça sınırlı. Bir milyon Müslümanın yaşadığı Belçika'da nikap veya burka kullanan kadınların sayısı 300'ü geçmiyor.

Hollanda'da sınırlandırılmış yasak

Hollanda Parlamentosu 2016 yılında örtünmeyi yasakladı. Ancak çarşaf giymek veya yüzü tamamen kapatmak sadece resmi dairelerde, toplum taşıma araçlarında, hastanelerde ve okullarda yasaklandı. Yasağa uymayandan 400 euroya kadar para cezası kesiliyor. Yasak kapsamına giren kıyafetleri Hollanda'da kullanan kadınların sayısı 100'ü buluyor.

Bulgaristan'ın istisnaları

Yasak Bulgaristan'da da 206 yılında yürürlüğe girdi. Bu ülkede de yasağa karşı gelenlerden para cezası alınıyor. Ceza 750 Euro'yu bulabiliyor. Sporda, işyerlerinde ve ibadet yerlerinde istisna uygulanıyor.

Avusturya'nın yüz kapatma karşıtı yasası

Avusturya'da 2017 yılının ekim ayından bu yana "yüz kapatma karşıtı yasa" uygulanıyor. Kamusal alanda çeneden saçın başladığı yere kadar yüzü perdelemek yasak. Cezası 150 euroyu bulabiliyor.

Son karar Danimarka'dan

Danimarka Parlamentosu Mayıs ayının son gününde 30'a karşı 75 oyla kamuya açık yerlerde çarşaf ve peçeyle örtünmeyi yasakladı. Yasa Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Yasağa uymayanlara 135 euroya kadar ceza kesilebilecek. İhlalin tekerrürü halinde para cezası bu meblağın on katına kadar çıkabilecek.

Diğer ülkelerin de gündeminde

Örtünme yasağı diğer birçok Avrupa ülkesinin de gündeminde. Almanya, Estonya, İsviçre, Litvanya ve Norveç burka ve nikap yasağını tartışıyor. İspanya'nın Katalonya bölgesinde uygulanan örtünme yasağı mahkeme tarafından kaldırıldı. Örtünme yasağı, 1970'li yıllardan bu yana teşhisi zorlaştıran kıyafetle dolaşmanın yasak olduğu İtalya'da ise tartışma konusu edilmiyor.

Marco Müller, DW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Pentagon'dan Esad'a SDG uyarısıPentagon'dan Esad'a SDG uyarısı
ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Selahattin Demirtaş anket açıkladı! İşte 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucu

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

Muharrem İnce'nin iddiası sonrası kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e sert sözler: Şerefine harakiri

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

İşte Emre Çolak'ın yeni takımı

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

Beşiktaş, Başakşehir'den Adebayor ve Visca'yı istiyor!

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilere yanıt!

İlginizi Çekebilir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

Bulgaristan'dan skandal karar!

Bulgaristan'dan skandal karar!

ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

Uçak kötü kokan yolcu nedeniyle acil iniş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.