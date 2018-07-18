Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!

Singapur başbakanının, yılda 2 milyon dolarla en yüksek ücrete sahip lider olduğu söyleniyor. Bu ücret, ülkenin özel sektöründe verilen en yüksek maaşlara denk.

Ama yine de dünya genelinde liderlerin asıl maaşları arasında önemli ölçüde farklar var.

Liderlere ödenek ve harcama bütçeleri ayrılması, resmi maaşlar ile başbakan ve devlet başkanının kazançları arasında farklar olabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla toplam geliri bilmek her zaman kolay olmuyor.

Hannover'deki Leibniz Üniversitesi'nde Avrupa'daki cumhurbaşkanlarının gelirlerini inceleyen Dr. Philipp Koeker, maaşı düşürmenin genelde, ülke liderinin halka yakın olduğunu göstermek için yaptığı popülist bir jest olduğunu söylüyor.

Solcu liderin aylık maaşı yaklaşık 5 bin 707 dolar olacak ve hiçbir kamu çalışanı devlet başkanından daha yüksek maaş alamayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May yılda yaklaşık 150 bin sterlin kazanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel 200 bin sterline yakın maaş alıyor. Çin Devlet Bakanı Şi Jinping'in ise yılda yalnızca 22 bin dolar kazandığı söyleniyor.

URUGUAY'IN VOSVOS'LU LİDERİ

Uruguay'ın 2015'e kadar iktidarda kalan lideri Jose Mujica, dünyanın en yoksul devlet başkanı olarak biliniyordu. Yaklaşık 7 bin 500 sterlin olan aylık maaşında yüzde 90 kesintiye gitti.

Birçok lider kazançlarından feragat etse de, görevlerinin getirdiği ayrıcalıklı ikramiyelerden de faydalanıyordu.

Ama Mujica, kaplumbağa tipi eski bir Volkswagen Beetle kullanıyordu ve başkanlık konutu yerine bir çiftlikte yaşamayı tercih etti.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de 2005'te iktidara geldiğinde aylık maaşında yaklaşık bin sterlin kesinti yaptı. Kesinti, seçim kampanyasındaki vaatlerinden biriydi.

Bolivya'da hiçbir kamu çalışanı devlet başkanından daha fazla maaş alamaz. Morales liderliğinde hükümet çalışanlarının maaşlarından da revizyona gidilmişti.