Hannover'deki Nevruz gösterisine engel kalmadı

Emniyet, mahkemenin etkinliğe getirilen yasağı bozma kararına itiraz etmeyecek.Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'de yapılacak Nevruz etkinliğiyle ilgili tartışmalar sonuçlandı. Hannover Emniyet Müdürlüğü, Nevruz gösterisini yasaklama kararını hükümsüz kılan Hannover İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan Hannover Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Thorsten Schiewe, emniyetin bu konuda yasal hakkını kullanmayacağını ve Nevruz etkinliğine izin vereceğini söyledi. Sözcü cumartesi günü Linden semti ile Schützen Meydanı'ndan başlayarak iki koldan yürüyüş yapılacağını ve yürüyüşün Opera Meydanı'nda tamamlanacağını belirtti. Nevruz yasağına mahkeme engel olmuştu Organizatörler polisin Nevruz gösterisini yasaklama kararını Hannover İdare Mahkemesi'ne götürmüş, mahkeme etkinliğin yasaklanması kararının hukuka aykırı olduğuna karar vermişti. İdare Mahkemesi, liberal, demokratik bir toplum düzeninde toplanma özgürlüğünün önemini vurgulayarak, yasağın orantısız olduğuna hükmetmişti.

Gösteri Hannover Emniyet Müdürlüğü'nce PKK'ya destek amaçlı olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine organizatörler gösteri yerine sokak kutlaması yapılması için Hannover Belediyesi'ne başvuruda bulunmuş, belediye bu kutlamaya yeşil ışık yakmıştı. Mahkemenin kararının ardından organizatörler polisin izin verdiği Opera Meydanı'ndaki gösteri ile belediyeden izin alınan Expo Plaza'daki kutlamanın birleştirilmesine çalışılacağını duyurdu. Nevruz etkinliğindeki protestoların merkezinde Türkiye'nin Afrin'e başlattığı operasyon olacak. Etkinliğe katılacak isimler arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yer alıyor. PYD, YPG sembolleri de yasak Hannover Emniyet Müdürlüğü basın sözcüsü Almanya'daki PKK yasağının bu gösteri için de geçerli olduğunu söyleyerek, "Hannover'deki gösteri öncesinde organizatörleri yürüyüş ve gösteride hangi kısıtlamaların olduğu konusunda bilgilendireceğiz. Bu kısıtlamalara PKK yasağı kapsamında, PYD, YPG flama, bayrak ve sembolleri de dahil" dedi. İçişleri Bakanlığı PKK yasağı genelgesini güncellemişti

Alman İçişleri Bakanlığı Afrin'e yönelik operasyonun (20 Ocak) başlamasından kısa bir süre sonra, 29 Ocak 2018 tarihinde, PKK yasağının uygulanması konusunda eyaletlere gönderilen genelgeyi güncelledi. Güncellenmiş genelgede, 2 Mart 2017 tarihinde çıkarılan bir önceki genelgede olduğu gibi PKK'nın faaliyetlerine 1993 yılında getirilen yasağın devam ettiği vurgulandı. 2 Mart 2017 tarihli genelge ile Abdullah Öcalan'ın sarı ya da yeşil zemin üzerindeki resminin kamuya açık gösterilerde taşınmasının yasaklanmıştı. Genelgede Öcalan'ın resimlerinin gösterilerde "Ciddi duygusal etki" oluşturduğu ve örgüt içindeki dayanışmayı artırdığı belirtilmişti. Bunun yanı sıra PKK'ya yakın oldukları gerekçesiyle Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile partinin askeri kolu Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG/YPJ) ait bayrak, flama gibi semboller de PKK yasağı kapsamına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanlığı basın sözcüsü Lisa Häger, PKK'yla bağlantılı oldukları gerekçesiyle sembolleri yasaklananan organizasyonlara getirilen yasağın uygulanması konusundaki yetkinin ilgili eyaletlerin güvenlik birimlerinde olduğunu vurguladı.