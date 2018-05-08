Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

Ruhani, Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü ile ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada "Bu anlaşmayı ilk ihlal eden biz olmayacağız fakat şunu çok iyi bilsinler ki eğer onu ihlal ederlerse bundan pişman olacaklardır" dedi. Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz onların zannettiklerinden çok daha iyi hazırız. Eğer bu anlaşmayı ihlal ederlerse bir haftadan daha az bir sürede sonucu göreceklerdir."

"SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"



AP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Ruhani, Trump'ın anlaşmayı iptal etmesi durumunda bazı sorunlarla yüz yüze geleceklerini söyleyerek, "2-3 ay gibi bir süre bazı sorunlarla karşı karşıya kalmamız muhtemel ama bunu aşacağız" dedi. Ruhani aynı zamanda, dünyayla çalışmak istediklerini ve tüm dümnyayla anlaşma sağlamak istediklerini vurguladı.

TRUMP, TEHDİT ETMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanmaması halinde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çıkmakla tehdit etmişti.