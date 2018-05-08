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Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmekten pişman olacağını, eğer böyle bir şey olursa İran'ın bir haftadan az sürede buna cevap vereceğini söyledi.

Ruhani, Tahran'da Milli Nükleer Teknoloji Günü ile ilgili bir konferansta yaptığı konuşmada "Bu anlaşmayı ilk ihlal eden biz olmayacağız fakat şunu çok iyi bilsinler ki eğer onu ihlal ederlerse bundan pişman olacaklardır" dedi. Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz onların zannettiklerinden çok daha iyi hazırız. Eğer bu anlaşmayı ihlal ederlerse bir haftadan daha az bir sürede sonucu göreceklerdir."

"SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

AP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Ruhani, Trump'ın anlaşmayı iptal etmesi durumunda bazı sorunlarla yüz yüze geleceklerini söyleyerek, "2-3 ay gibi bir süre bazı sorunlarla karşı karşıya kalmamız muhtemel ama bunu aşacağız" dedi. Ruhani aynı zamanda, dünyayla çalışmak istediklerini ve tüm dümnyayla anlaşma sağlamak istediklerini vurguladı.

TRUMP, TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze programlarına karşı yeni yaptırımlar uygulanmaması halinde İran'la yapılan nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çıkmakla tehdit etmişti.

İran Devlet Başkanı Ruhani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu beyefendi ABD'de göreve geldiği 15 ay içinde birçok inişli çıkışlı iddia ve davranışlarda bulundu. Ancak, nükleer anlaşmanın temeli o kadar güçlü ki, 15 ay içindeki baskılara rağmen anlaşma sapasağlam kaldı" dedi.

İTİRAZDA BULUNULMADI

Anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Avrupa Birliğinin tamamı, Uluslararası Atem Enerji Kuruluşunun İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığı raporuna herhangi bir itirazda bulunmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşma hakkındaki kararını bugün yerel saatle 14.00'da Beyaz Saray'da açıklayacağını bildirdi.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

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Hasan Ruhani Donald Trump ABD nükleer

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