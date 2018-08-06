Hasankeyf Parça Parça Taşınıyor

Ilısu Barajı’nda su tutulmaya başlanmasının ardından, Hasankeyf için de sona bir adım daha yaklaşıldı. Baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerlerine taşınması da sürüyor. Geçen yıl, Türkiye’de ilk kez kullanılan bir sistemle, Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Bu yıl da aynı sistemle 650 yıllık geçmişe sahip Artuklu Hamamı taşındı. Hamam, taşıma işlemi için özel olarak tasarlanan ve 256 tekerleği bulunan SPMT adlı araca yüklendi. Sekiz saat süren yükleme işleminin ardından hamam tören alanına getirildi.

Taşıma törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Önce helikopterle Hasankeyf’in taşınacağı yeni bölgeyi havadan inceleyen Pakdemirli, daha sonra yetkililerden bilgi aldı. Törende bir konuşma yapan Pakdemirli, Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Burada çok güzel yerler kurulmuş, eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, elektrik üretiminde Türkiye'nin dördüncü barajı olacak. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimizi, miraslarımızı taşıyoruz” dedi.