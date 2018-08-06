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Hasankeyf Parça Parça Taşınıyor

06.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin taşıması sürüyor. Zeynel Bey Türbesi’nden sonra, bu kez 1500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı yeni yerine taşındı

Hasankeyf Parça Parça Taşınıyor

Ilısu Barajı’nda su tutulmaya başlanmasının ardından, Hasankeyf için de sona bir adım daha yaklaşıldı. Baraj suları altında kalacak olan tarihi eserlerin Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yerlerine taşınması da sürüyor. Geçen yıl, Türkiye’de ilk kez kullanılan bir sistemle, Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Bu yıl da aynı sistemle 650 yıllık geçmişe sahip Artuklu Hamamı taşındı. Hamam, taşıma işlemi için özel olarak tasarlanan ve 256 tekerleği bulunan SPMT adlı araca yüklendi. Sekiz saat süren yükleme işleminin ardından hamam tören alanına getirildi.

Taşıma törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Önce helikopterle Hasankeyf’in taşınacağı yeni bölgeyi havadan inceleyen Pakdemirli, daha sonra yetkililerden bilgi aldı. Törende bir konuşma yapan Pakdemirli, Ilısu Barajı'nın Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Burada çok güzel yerler kurulmuş, eskiye oranla çok daha iyi bir yerleşim yerimiz var. Bundan sonra ekonomiye çok büyük katkılar da sağlayacaktır. Ilısu Barajı, elektrik üretiminde Türkiye'nin dördüncü barajı olacak. Proje kapsamında tarihi güzelliklerimizi, miraslarımızı taşıyoruz” dedi.

Pakdemirli alandayken, olası bir drone (İHA) saldırasına karşın, drone-savarla önlem alınması dikkat çekti. Pakdemirli konuşmasının ardından aracın kumandasına geçerek, tarihi hamamın yüklü olduğu aracı bir süre kullandı. Daha sonra kumandayı alan operatörler, aracı son noktaya ulaştırdı.Tarihi hamam yine saatler süren indirme işlemiyle yeni yerine konuldu.

Taşıma işlemini izleyenler duygularını Amerikanın Sesi’ne anlattı. Behçet Akdağ, “Eski yerinden, yeni yere taşınması güzel. Orada kalsa suyun altında kalacaktı, şimdi kurtuldu” dedi.

Taşımayı izlemek için Ankara’dan gelen Gamze Tunç ise şunları söyledi: “Böyle bir tarihe sahip çıkmaları önemli. Bu, gurur verici. En önemlisi eserlerimiz yerinde kalıyor ve görünüyor. Aslında imkansız gibi, başka örneği olmadığı için…”

Ilısu Barajı’nın ilk kapağı Temmuz ayında kapatılarak, su tutulmaya başlandı. Taşıma ve yerleşme çalışmaları tamamlandıktan ikinci kapak da kapatılacak. Su altında kalacak bölgedeki eserlerin taşınması yıl içinde tamamlanacak.

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