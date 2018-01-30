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Hastalara 24 saat bakım sağlayan dijital hayvanlar

30.01.2018 17:39 | Son Güncelleme

ABD'de kullanıma giren bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan hastalara 24 saat boyunca yardım ediyor.

ABD'de kullanıma giren yeni bir hizmet, bakıma ihtiyaç duyan, yalnız yaşayan hastalar ve yaşlılara 24 saat boyunca dijital hayvanlar aracılığıyla yardım ediyor.

Dijital hayvanlar, çağrı merkezi benzeri bir merkezdeki gerçek çalışanlar tarafından seslendirilip, hastalarla iletişim kuruyor. "İlaçlarını aldın mı? Doktorunu aramamı ister misin?" gibi sorularla hastalara yardım eden hizmet, büyük rağbet görüyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde de InsAllah... hayırsever işadamı reza nın altına yatıp milyon dolarları götüren devletin sırlarını satan hainlere hesap sorulacak çaldıkları şehit aileleri ve gazilere dağıtılacak IYI gelecek Türkiye IYI Olacak... Ne Mutlu Türküm Diyene !...
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