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Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

İngiltere'deki bir hastanede yeni doğum yapan kadın hayatının şokunu yaşadı. Doğumunu yaptırdığı bebeği kucağına alan ebe, çiçeği burnunda annenin karşısına geçip, 'Sen hamileyken kocanla yatıyordum' itirafında bulundu.

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

İngiltere'de doğum için Liverpool Kadın Hastanesi'ne yatan ismi açıklanmayan kadın, bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatının şokunu yaşadı.

Kız bebeğini doğurduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan ve operasyonun etkisini yeni yeni üzerinden atmakta olan kadının karşısına geçen ebe Joanne Lumsden, annenin dünyasını başına yıkacak bir ses tonuyla, "Sen hamileyken tatilde kocanla yattım" dedi. Bu itirafla neye uğradığını şaşıran yeni anne bir anda gözyaşlarına boğuldu.

O HAMİLEYKEN KOCASI TATİLE ÇIKTI, ALDATTI

Olan biteni The Liverpool Echo gazetesine anlatan anne, olayın geçen yaz gerçekleştiğini ancak hamile kalmadan önce Benidorm bölgesine tek başına tatile çıkan kocasının, eve döndükten sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başladığını söyledi.

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İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKAR DİYE HASTANEYE GELMEDİ

Kocasının, hamilelik sürecinde doktor kontrollerine kendisiyle beraber gitmemek için çeşitli bahaneler uydurduğunu, hatta ilişkisi ortaya çıkar korkusuyla doğumda hastaneye bile gelmediğini anlattı.

"KOCAN SIRTIMA GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ"

Ebenin bu itirafıyla hayatı kararan kadın, ebe Joanne'nin, 'Kocan sırtıma güneş kremini böyle sürüyordu' gibi ayrıntılara girmesi karşısında da ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

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"BU KÂBUS, YAŞADIĞIM SÜRECE PEŞİMİ BIRAKMAYACAK"

Kadın, "Bir kadın olarak, bebeğimi kucağına alan bu ebenin ben hamileyken kocamla cinsel ilişkiye girdiğini öğrenmek ve doğum yapan bir kadın olarak onun çalıştığı hastanede yatıyor olmak beni kahrediyor. Bu kabus yaşadığım sürece peşimi bırakmayacak" dedi. Posta'da yer alan habere göre, Ebe Joanne'nin şu anda bu hastanede çalışmadığı ve hakkında disiplin soruşturması açtığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hastane ingitere doğum

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaşarınn böylesi Ança Batılı ülkelerde olur Medeniyet altındada Bizim burada dingillerce örnek alınır
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