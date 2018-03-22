Hastanede rezalet! Hastaya 'seks yapmak istiyorum' dedi

İngiltere, bir hastanedeki görevli ile hasta arasında yaşananları konuşuyor. Radyoloji bölümünde çalışan erkek, kadın hastanın göğsüne dokundu ve bağırsak testi sırasında "Bir İngiliz kızla seks yapmak istiyorum" dedi.
Sussex'teki Eastbourne District Hospital'da meydana gelen olayın ardından William Santos isimli çalışan 12 ay uzaklaştırma cezası aldı ve İngiltere'den kaçtı. Santos, skandalın duyulması üzerine Facebook hesabı üzerinden de bir özür açıklaması yaptı.
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