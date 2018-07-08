Hatay'da ve Bitlis'te kaybolan iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ile Bitlis'te Cumartesi günü kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi.

Ufuk Tatar, Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyareti sırasında engelli bir yakını ile ormanlık alandan su almaya gittiğinde kaybolmuş, Tatar'ın bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Tatar, kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir arazide, arama çalışmalarına katılan güvenlik korucuları tarafından bulundu. Bitlis'in Ahlat ilçesine evinin önünde oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedenine ise, evine yaklaşık 4 km uzaklıktaki ağaçlık alanda ulaşıldı.

Yetkililer, iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ne olmuştu?

Türkiye son günlerde kamuoyuna sıkça yansıyan çocuklara yönelik kaybolma, istismar ve cinayet vakalarını tartışıyor.

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 18 gün sonra bir dere kenarında ölü bulunmuş, Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ise bir hafta süren arama çalışmaları sonrası cansız bedenine ulaşılmıştı.