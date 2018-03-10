Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Reyting savaşı dünyanın her yerinde kıyasıya yaşanıyor. İngiltere'de özel bir TV kanalında hava durumu sunan spiker daha fazla seyirci toplamak için ekrana göğüslerini açıkta bırakan bir kıyafetle çıktı.

Dünyanın her yerinde reyting rekabeti zaman zaman ekranda ilginç şeylerin seyircisiyle buluşmasına neden oluyor.

Bunun son örneği İngiltere’de yaşandı. Özel bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu yapan spiker, düşük olan reytingleri toparlamak umuduyla çareyi sunumunu seksi bir bluz ile yapmakta buldu.

Spiker, göğüslerini açıkta bırakan abartılı dekoltesiyle seyircileri büyük şaşkınlığa uğrattı.