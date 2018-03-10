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Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Özel bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu yapan güzel spiker, düşük olan reytingler için çareyi soyunmakta buldu.

Reyting savaşı dünyanın her yerinde kıyasıya yaşanıyor. İngiltere'de özel bir TV kanalında hava durumu sunan spiker daha fazla seyirci toplamak için ekrana göğüslerini açıkta bırakan bir kıyafetle çıktı.

Dünyanın her yerinde reyting rekabeti zaman zaman ekranda ilginç şeylerin seyircisiyle buluşmasına neden oluyor.

Bunun son örneği İngiltere’de yaşandı. Özel bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu yapan spiker, düşük olan reytingleri toparlamak umuduyla çareyi sunumunu seksi bir bluz ile yapmakta buldu.

Spiker, göğüslerini açıkta bırakan abartılı dekoltesiyle seyircileri büyük şaşkınlığa uğrattı.

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Anahtar Kelimeler:
Spiker canlı yayın kazaları ingiltere

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu haber dün sondakika.com adresinde çıktı. Onlarada mesaj attım. Bu haber yalan haberdir. Söz konusu özel tv denilen porno sitesidir. Arka fonda geçen DBJ kısaltmasının açılımı DownBlouseJerk tir. Bayan sunucu değil, porno yıldızı Katie Louise dir. Haberin kaynağı araştırılmadan yapılmış. İsteyerek yada istemeyerek yapılsa da. Bunun için sondakika.com şikayet olarak ihbar edilmiştir. Yanlışın önüne geçmeniz dileğimle.
hava iyiymiş tatil yapılır
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