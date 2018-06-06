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Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 02:24 | Son Güncelleme

American Airlines şirketine ait uçak dolu fırtınasına yakalanınca, yolcular panikledi. Uçağın burnu ve ön camı, yaşanan dehşetin çok da yersiz olmadığını gösteriyor. Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilotlar, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Pazar günü San Antonio’dan Phoenix’e gitmek üzere havalanan American Airlines uçağı, dolu fırtınasına yakalanarak sarsılmaya başladı.

Şoke olan yolculardan bazıları ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Airbus A319 tipi uçak, aldığı hasarlardan sonra El Paso’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Çatlayan cam ve fırtına yüzünden önünü göremeyen pilotlar, uçağı sağ salim indirmeyi başardı.

Ne kadar büyük bir tehlike atlattığını fark eden yolcular, “Hayatımın en korkunç uçuşu!” ve “Fotoğraflara bakınca hâlâ içim ürperiyor” gibi ifadelerle yaşadıkları korkuyu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
American Airlines uçak dolu fırtınası havada panik

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