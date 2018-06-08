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Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle birlikte uzmanlar halk sağlığı için uyarıda bulundu. Bilim insanlarının hedefinde bu kez sivrisinekler değil bir başka kan emici tür olan 'Blandford' sinekleri var.

Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Özellikle Kuzey Avrupa civarında yaygın olarak bulunan bu sinekler tek bir ısırıkla deride iltihaplı yaralar oluşturuyor ve yüksek ateşe neden oluyor.

Öte yandan uzmanlar 'Blandford' sineklerinin yere oldukça yakın uçtuğunu belirterek, sineklerin hedefinde özellikle bacak ve eklemlerin olduğunu belirtiyor.

BLANDFORD SİNEĞİ NEDİR?

Blandford sinekleri iki ila üç santim büyüklüğünde genellikle su kaynaklarına yakın yaşayan bir tür olarak biliniyor. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında görünen tür adını 1960-70 arası
İngiltere'nin Blandford bölgesinde neden olduğu salgından aldığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Avrupa Sinek kan emici blandford Uzman

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