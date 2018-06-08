Havalar ısındı, uzmanlar uyardı! Bu sineğe dikkat!

Özellikle Kuzey Avrupa civarında yaygın olarak bulunan bu sinekler tek bir ısırıkla deride iltihaplı yaralar oluşturuyor ve yüksek ateşe neden oluyor.

Öte yandan uzmanlar 'Blandford' sineklerinin yere oldukça yakın uçtuğunu belirterek, sineklerin hedefinde özellikle bacak ve eklemlerin olduğunu belirtiyor.

BLANDFORD SİNEĞİ NEDİR?



Blandford sinekleri iki ila üç santim büyüklüğünde genellikle su kaynaklarına yakın yaşayan bir tür olarak biliniyor. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarında görünen tür adını 1960-70 arası

İngiltere'nin Blandford bölgesinde neden olduğu salgından aldığı belirtiliyor.

