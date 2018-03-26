Otomobil dünyasındaki en son yenilikler Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda sergileniyor. Katılımcılar arasındaki bir lastik üreticisi firmanın görücüye çıkardığı, araç ilerledikçe havayı temizleyen lastik teknolojisi büyük ilgi çekti. İşte, canlı yosunla çalışan ve havayı temizleyen çevre dostu lastikler...
Zamanın ötesinden gelen bu transparan lastiğin rengi yeşil ve içi tamamen yosunla kaplı.
Sebastierm Fontaine-Senior, “Oksijen adı verilen bu konsept lastik, yaklaşık 2,5 milyon aracın seyrettiği, nüfusu 10 milyonun üzerindeki mega kentler için tasarlandı. Bu sayede daha yeşil dostu kentlere çok yaklaştık,” diyor.
Lastiğin içindeki yosun, jantın üzerindeki küçük delikler aracılığıyla karbondioksiti emiyor. Fotosentez adı verilen bu süreç için güneş ışığı gerekiyor. Lastik bu nedenle transparan yapılmış. Lastiğin üzerindeki girinti ve çıkıntılar da, gövdesindeki yosunun beslenmesi için gerekli suyu emmesi için tasarlanmış. Yani özetle güneş ışığı, karbondioksit ve yosun birleşiyor ve ortaya oksijen çıkıyor.
Oksijen adlı lastik, hava kirliliğini azaltmanın yanısıra fotosentez sırasında yaratılan enerjiyi kullanarak kendi elektriğini de üretiyor.
Lastiğin hammaddesi, geri dönüştürülen eski lastiklerden elde edilen kauçuk.
Jim Holder, “Kullanılmış lastikleri elden çıkarma ya da geri dönüştürme konusunda zaten zorlanıyorduk. Bu soruna çözüm bulmak için bütünsel bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyordu. Otomotiv sektörünün odaklandığı gibi aracın motorunun ötesinde, araba kullanımından motoruna, otomobil üretimi birçok çevresel zorlukla karşı karşıya. Bunu çözmeye çalışıyoruz,” diyor.
Oksijen adlı konsept lastiğin, piyasaya çıkmadan önce uzun bir saha testinden geçirilmesi gerekiyor. Üretici firma, bunu önümüzdeki aylarda tamamlamayı planlıyor.
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