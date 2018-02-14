Havayolu şirketinin menüsü tartışma yarattı: Filistin kuskusu mu İsrail kuskusu mu?

Virgin Atlantic havayolu, menüsünde Filistin kuskusu salatasına yer vermesi ve ardından Filistin ifadesini çıkarması üzerine kendisini sosyal medyadaki tartışmaların ortasında buldu.
Menüde yemeğin "Filistin lezzetlerinden esinlenmiş" olduğu yazıyordu.
Menüyü gören İsrail yanlısı sosyal medya kullanıcıları havayolunun Filistin yanlılarını desteklediği gerekçesiyle boykot edilmesi için kampanya başlattı.
Kampanyanın ardından Virgin Atlantic'in Filistin ifadesini kaldırması ise Filistin sempatizanlarının tepkisini çekti.
Menüyle ilgili kampanyalar Twitter kullanıcısı Thedaniwilliams'ın Aralık 2017'de menünün fotoğrafını paylaşmasının ardından başlamıştı.
David Garnelas da İsrail Müdafaa Hareketi adlı Facebook grubunda menüyü paylaşarak "İsrailliler Virgin'i boykot etmeli" demişti.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10159763822890274&set=p.10159763822890274&type=3&theater
Bunun üzerine özür dileyen Virgin, Filistin ifadesini menüden kaldırarak yemeğin adını "kuskus salatası" olarak yazdı.
Fakat bu değişikliğin ardından da sosyal medya kullanıcıları Filistin ifadesinin neden sakıncalı bulunduğunu sorgulamaya başladı.
https://twitter.com/subhitaha\_/status/962736156441022464
Twitter kullanıcısı Anna Habibti, Filistin karşıtı grupların "ülkeyi haritadan silmek istediği gibi menüden sildiğini" yazdı.
https://twitter.com/AnaHabibti/status/963103501676052480
Bir Virgin Atlantic sözcüsü tartışmalarla ilgili "Tüm müşterilerimize, tek istediğimizin menüye değişik tatlar eklemek olduğunu söylemek istiyoruz. Yemeğe isim vererek ve o ismi değiştirerek kimseye hakaret etmek istemedik" dedi.
2015'te de İngiltere'deki Waitrose süpermarket zinciri, İsrail'den Lezzetler adlı bir dergi yayınlayıp bu dergide geleneksel Arap yemeklerine de yer vermesi üzerine Filistin destekçilerinin tepkisini çekmişti.
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