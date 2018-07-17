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Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2018 06:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Hawaii eyaletinde ada açıklarında dolaşan bir tur teknesine Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar sıçradı. Olayda en az 13 kişi yaralanırken teknede bulunan 20 yaşındaki bir turist kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği açıklandı.

Hawaii'de yanardağdan çıkan lavlar tur teknesine sıçradı! Yaralılar var

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi.

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Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.

(AA)

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ABD Hawaii tur teknesi Kilauea yanardağı Lav

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