Hawaii lavlarından dehşet görüntüler! Otomobili yuttu

Dünya, geçen hafta Hawaii'de ciddi bir şekilde patlayan yanardağı konuşuyor. Adanın doğusunda on binlerce insan tahliye edilirken, yanardağın 90 metre yüksekliğe püskürttüğü lavlar en az 35 evi yok ederken, park halindeki bir otomobilin lavlar tarafından yutulma anı da saniye saniye görüntülendi.
ETKİSİ ARTIYOR
Turizm cenneti olarak da bilinen Hawaii'de korku dolu günler bitmek bilmiyor. Ülkede zaman zaman aktif hale gelen ve en son 1985'te patlayan ve on binlerce insanın tahliye edilmesine sebep olan yanardağın etkisi artmaya başladı. Bugün adanın doğu tarafındaki Leilani Estates bölgesinde 1700 kişi daha tahliye edilirken, patlamalarla birlikte depremin de yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.
ZEHİRLİ GAZLAR BÖLGEYİ KUŞATTI
Hawaiili yetkililer, bölgede yaşayanlar için, "Her an tahliye edilecekmiş gibi hazır olun" ifadesini kullanırken, zehirli gazlar dolayısıyla Lanipuna Gardens bölgesinde yaşayanların evlerine dönmesine izin verilmedi. Yanardağdan 19 kilometre uzaktaki Leilani Estates'te yaşayanlar sülfür dioksit gazları dolayısıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
LAVLAR ARACI YUTTU
Yanardağın patlamalarla birlikte yaklaşık 90 metre yüksekliğe püskürttüğü lavlar bölgedeki yaşamı ciddi biçimde tehdit ederken park halindeki bir otomobilin lavlar tarafından adeta yutulması anbean görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda park halindeki bir otomobilin üzerine lavlar yavaş yavaş ilerlerken görülüyor. Kısa süre içerisinde aracı önce eriten lavlar daha sonra da aracın her tarafını kaplayarak adeta otomobili ortadan kaldırıyor.
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