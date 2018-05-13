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Hawaii’de Bir Lav Çatlağı Daha

13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

Hawaii’de yeni bir lav çatlağı oluştu. Amerikan Jeololojik Merkezi çatlaktan az miktarda lav püskürdüğünü belirtti

Hawaii’de Bir Lav Çatlağı Daha

Hawaii’de yeni bir lav çatlağı oluştu.

Amerikan Jeololojik Merkezi çatlaktan az miktarda lav püskürdüğünü belirtti.

Son gelişmeyle çatlakların sayısı 16’ya yükseldi.

Son çatlak bir jeotermal enerji tesisinin yakınlarında oluştu.

Tesis çalışanlarının önceden önlem aldığı belirtildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya dair bir bilgi yok.

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