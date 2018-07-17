Hawaii’de Fırlayan Lav Parçası Yolcu Teknesine Düştü

Hawaii’de yanardağdan püsküren bir lav parçası, uzakta ada açıklarında seyreden bir tur teknesine düştü.

Olay teknedeki 20’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralıların çoğunda yanıklar olduğu bildirildi. Bir kişinin de bacağı kırıldı.

Lav parçası, Kilauea Yanardağı’ndan fırladı.

Kilauea, Mayıs ayının başından bu yana faaliyette.

Yetkililer, tur teknelerini denize düşen lavlara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Denize düşen lavlar, yarattıkları duman, aşırı buhar, zehirli gaz ve sis karışımıyla çevrede seyreden deniz araçları için tehlikeli koşullara yol açıyor.

Kilauea, 1983 yılından bu yana zaman zaman lav püskürtüyor. Ancak yanardağın son infilakı son dönemde yaşanan en ciddi faaliyetlerden biri olarak görülüyor.

